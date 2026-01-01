Группа Убийцы снова в деле!

Мур-мур, мон амур! Группа Убийцы готова снова взорвать танцполы столичных клубов. В этот раз они порадуют зрителей не только любимыми хитами, но и свежими бэнгерами!

Вы ждали новый релиз? Не упустите шанс стать частью невероятной дискотеки, где музыка зазвучит еще интенсивнее, а амплитуда прыжков зрителей вырастет до максимума. Гарантируем: каждый трек прокачает атмосферу до предела!

Приготовьтесь к жаркому вечеру, который запомнится надолго. Группа Убийцы — это не просто музыка, это целый праздник! Не пропустите это событие!