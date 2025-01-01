Меню
Убийцы
Билеты от 1500₽
Киноафиша Убийцы

Убийцы

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Новый релиз группы Убийцы в клубе Pravda

11 октября в Москве группа Убийцы представит свой новый ЕР «Чему учит детство» в клубе Pravda. Это будет яркое событие для всех поклонников живой музыки и зажигательных вечеринок!

Что ожидать на концерте?

Группа Убийцы готова развеселить зрителей не только известными хитами, но и новыми треками – свежайшими бэнгерами! Если вы уже ждали этот момент, то не упустите шанс окунуться в атмосферу настоящей дискотеки!

Фишки вечера

Организаторы обещают, что этот концерт станет настоящим музыкальным фейерверком. Зажигательные ритмы поднимут настроение, а амплитуда танцевальных движений точно возрастет. Подготовьтесь к тому, что вечер будет полон энергии, драйва и жарких моментов!

Не пропустите!

Если вы хотите танцевать до упада под заводные хиты и насладиться новыми композициями, обязательно приходите в клуб Pravda. Это будет ночь, которую вы не забудете!

11 октября
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
19:00 от 1500 ₽

