Новый релиз от группы «Убийцы» в Санкт-Петербурге

12 октября в клубе «Рассвет» в Санкт-Петербурге группа «Убийцы» представит свой новый ЕР под названием «Чему учит детство». Это событие обещает стать настоящим праздником для поклонников музыкального искусства и танцевальной культуры.

Готовьтесь к яркому шоу!

Группа «Убийцы» вновь порадует зрителей своей энергией и харизмой. В этот вечер на сцене прозвучат как полюбившиеся хиты, так и свежие треки, которые уже успели завоевать сердца фанатов. Вы ждали новый релиз? Теперь он здесь, и мы гарантируем, что дискотека станет более интенсивной, а музыкальные ритмы заставят вас танцевать до упада!

Не пропустите!

Это не просто концерт — это возможность стать частью незабываемого шоу. Подготовьтесь к взрывной атмосфере, где музыка закачает еще сильнее, а ваши прыжки поднимут амплитуду до небес. Это будет жарко, и даже жарче, чем вы привыкли!

Приходите поддержать «Убийц» и насладиться живым выступлением, которое запомнится надолго!