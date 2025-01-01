Убийцы Crystal. Презентация нового альбома

Санкт-Петербург, 25 октября. Не упустите возможность увидеть Убийцы Crystal, первопроходцев электронного андерграунда, на презентации их нового альбома в The Place!
Убийцы Crystal славятся своим мощным сплавом жесткого электроклэша и леденящего хауса. Их творчество разрывает шаблоны, сочетая бешеные ритмы EDM с умиротворяющими и иногда чисто инструментальными пассажами.
Выбор этой группы не случайен — их выступления известны своим неудержимым драйвом. В каждой композиции слышна смесь экспериментальной электроники, панковской эстетики и текстов, заряженных иронией и провокацией. Это обещает незабываемый вечер для всех любителей качественной музыки.
Приходите на концерт, чтобы стать частью уникального музыкального опыта, который предложат Убийцы Crystal. Убедитесь, что вы не пропустили этот яркий этап в истории отечественной электронной сцены!