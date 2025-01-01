Убийцы Crystal. Презентация нового альбома

Презентация нового альбома Убийцы Crystal

Санкт-Петербург, 25 октября. Не упустите возможность увидеть Убийцы Crystal, первопроходцев электронного андерграунда, на презентации их нового альбома в The Place!

Музыка, покорившая десятки тысяч

Убийцы Crystal славятся своим мощным сплавом жесткого электроклэша и леденящего хауса. Их творчество разрывает шаблоны, сочетая бешеные ритмы EDM с умиротворяющими и иногда чисто инструментальными пассажами.

Энергия на сцене

Выбор этой группы не случайен — их выступления известны своим неудержимым драйвом. В каждой композиции слышна смесь экспериментальной электроники, панковской эстетики и текстов, заряженных иронией и провокацией. Это обещает незабываемый вечер для всех любителей качественной музыки.

Не пропустите!

Приходите на концерт, чтобы стать частью уникального музыкального опыта, который предложат Убийцы Crystal. Убедитесь, что вы не пропустили этот яркий этап в истории отечественной электронной сцены!