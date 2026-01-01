Спектакль «Убей меня, голубчик»: Одиночество и надежда

На сцене Лакского театра им. Э. Капиева прошла генеральная репетиция комедии «Убей меня, голубчик», основанной на турецкой истории А. Несина. В центре сюжета – две вдовствующие соседки, которые мечтают вновь ощутить себя нужными и живыми. Их жизни полны воспоминаний о покойных мужьях и фантазиями о несуществующих любовных письмах. Но так хочется простого человеческого тепла!

Непредсказуемые события

Однажды общее одиночество героинь нарушает сообщение по радио: в их городе объявлен маньяк-душитель. Под видом контролера газовых плит он заходит в дом к одиноким женщинам. Мысль о том, что реальный мужчина может переступить их порог, вызывает у них бурю эмоций. Им до смерти хочется быть нужными, пусть даже на один единственный день.

Конкуренция и ожидание

Соседки, ожидая преступника в гости, начинают конкурировать друг с другом, стремясь как-то скрасить своё одиночество. И вот он приходит... Спектакль умело сочетает в себе грусть и комедию, поднимая важные темы любви, одиночества и преодоления трудностей. Это история о вечной молодости души.

Творческая команда

В образе газовщика выступает народный артист РД Ш. Капланов. Турецкие дамы сыграны народной артисткой РД Ю. Магомедовой и народной артисткой РД Х. Батырбековой. Режиссер-постановщик – А. Магомедов, заслуженный артист РФ.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и одновременно смешной спектакль, который заставит задуматься о вечных ценностях!