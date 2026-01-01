Спектакль по пьесе Азиза Несина

Спектакль «Убей меня, голубчик!» — это постановка по мотивам пьесы турецкого драматурга Азиза Несина. На сцене разворачивается история двух пожилых женщин-соседок, чьи дни полны воспоминаний о прошлом и мечтаний о любви.

Героини спектакля, Елена Грушина и Ольга Ефремова, живут скучной и однообразной жизнью. Их дни проходят в ожидании чего-то яркого, в размышлениях о покойных мужьях и воображаемых любовных письмах. Несмотря на свой возраст, они все еще чувствуют себя молодыми и полными надежд, скрывая свои морщины и седину.

Ситуация кардинально меняется, когда женщины узнают о появлении маньяка, который насилует и убивает одиноких женщин. Эта новость заставляет их переосмыслить свою жизнь и углубиться в чувства, о которых они давно мечтали.

Режиссёром и художественным руководителем спектакля является Кузьмин В.В. Также в постановке участвует Иван Стаканов. «Убей меня, голубчик!» привлечет внимание любителей психологических драм и тех, кто интересуется сложными человеческими отношениями.