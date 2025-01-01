Спектакль «Убей меня, голубчик!» по мотивам пьесы Азиза Несина

В центре сюжета — две пожилые женщины-соседки, чье настоящее скучно и однообразно. Их будни представляют собой череду воспоминаний: о покойных мужьях и о несуществующих любовных письмах. Они мечтают о любви и человеческом тепле, находя силы скрывать свои морщины и седину. В пору размышлений о беззаботных годах, оставленных далеко позади, героини узнают о том, что в городе появился маньяк, который насилует и убивает одиноких женщин.

Команда спектакля

Художественный руководитель и режиссёр: Кузьмин В.В. В спектакле участвуют талантливые актёры: Елена Грушина, Ольга Ефремова, Аваз Камилов.

Возрастное ограничение

Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.

Продолжительность

Продолжительность спектакля составляет 1 час 20 минут.

Значение первоисточника

Пьеса турецкого драматурга Азиза Несина, на которой основан спектакль, известна своим искрометным юмором и глубокой социальной критикой. Она затрагивает важные темы человеческих отношений и одиночества, что делает её актуальной и в современных реалиях.