Спектакль «Убегая от тебя» с участием звезд театра и кино в Волгограде

В современном мире шансы встретить родного человека стремительно приближаются к нулю. Однако нашей паре повезло: судьба благоволит им, предоставляя возможность для случайной встречи. Но что последует за этим? Будет ли это история великой любви или череда разочарований?

Влюблённые каждый день принимают решения в погоне за счастьем. Но знают ли они, в чем заключается абсолютное счастье? На протяжении спектакля зрители станут свидетелями взлетов и падений, радости и печали, чувства долга и признания вины. Это настоящий спектр эмоций, который переживут герои на наших глазах.

Артисты

Е. Сидихин

Е. Проклова

Ж. Эппле

П. Сидихина

К. Дыцевич

В. Верёвочкин

В. Гугиев

С. Федорчук

Важно: Организатор оставляет за собой право замены артистов.

Не упустите шанс стать свидетелем этой трогательной истории. Спектакль «Убегая от тебя» обещает погрузить вас в мир настоящих чувств и переживаний!