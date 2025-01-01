Меню
Убегая от тебя
Киноафиша Убегая от тебя

Спектакль Убегая от тебя

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Убегая от тебя» с участием звезд театра и кино в Волгограде

В современном мире шансы встретить родного человека стремительно приближаются к нулю. Однако нашей паре повезло: судьба благоволит им, предоставляя возможность для случайной встречи. Но что последует за этим? Будет ли это история великой любви или череда разочарований?

Влюблённые каждый день принимают решения в погоне за счастьем. Но знают ли они, в чем заключается абсолютное счастье? На протяжении спектакля зрители станут свидетелями взлетов и падений, радости и печали, чувства долга и признания вины. Это настоящий спектр эмоций, который переживут герои на наших глазах.

Артисты

  • Е. Сидихин
  • Е. Проклова
  • Ж. Эппле
  • П. Сидихина
  • К. Дыцевич
  • В. Верёвочкин
  • В. Гугиев
  • С. Федорчук

Важно: Организатор оставляет за собой право замены артистов.

Не упустите шанс стать свидетелем этой трогательной истории. Спектакль «Убегая от тебя» обещает погрузить вас в мир настоящих чувств и переживаний!

