Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Қуандық Рахым Алматыда
Киноафиша Қуандық Рахым Алматыда

Қуандық Рахым Алматыда

О концерте

Эмоциональный вечер с Қуандықом Рахымом

Приглашаем вас на уникальный концерт талантливого певца Қуандық Рахыма, который состоится в Дворце Республики в Алматы. Начало мероприятия в 19:00, и у вас будет возможность насладиться неповторимым музыкальным исполнением.

О певце

Қуандық Рахым - выдающийся артист, который завоевал любовь зрителей и пришел к популярности через проект «МузАрт лайв». Он не только талантливый вокалист, но и виртуоз в исполнении казахских традиционных музыкальных инструментов, таких как домбыра, күйсандық и қылқобыз. Его музыкальное образование охватывает колледж искусств им. Таттимбета в Караганде и Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы в Алматы.

Музыкальная карьера

В репертуаре Қуандық Рахыма можно найти такие популярные композиции, как «Лаула», «Мен Қазақпын», «Оп-Оңай!», «Сегізінші кереметім», «Естелик», «Татти махаббатым», «Жай ма?», «Далелде» и «Серілер». Каждая песня наполнена искренними эмоциями и отражает богатую культуру казахского народа.

Полезная информация

Концерт пройдет по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 56. Для зрителей предусмотрена парковка. Возрастное ограничение - 7+. Это отличный повод провести вечер в компании любимого исполнителя и насладиться качественной музыкой.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события, ведь талант Қуандық Рахыма продолжает восхищать зрителей и дарить яркие эмоции.

Купить билет на концерт Қуандық Рахым Алматыда

Помощь с билетами
В других городах
Март
9 марта понедельник
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

В ближайшие дни

Ән мен әнші в Алматы
Эстрада
Ән мен әнші в Алматы
23 декабря в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Новый Год с BN Team Orchestra
Живая музыка Неоклассика Эстрада
Новый Год с BN Team Orchestra
27 декабря в 19:00 Дворец Республики
Билеты
MEZZO
Живая музыка
MEZZO
21 декабря в 20:00 Музкафе
от 12000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше