Қуандық Рахым Алматыда

Эмоциональный вечер с Қуандықом Рахымом

Приглашаем вас на уникальный концерт талантливого певца Қуандық Рахыма, который состоится в Дворце Республики в Алматы. Начало мероприятия в 19:00, и у вас будет возможность насладиться неповторимым музыкальным исполнением.

О певце

Қуандық Рахым - выдающийся артист, который завоевал любовь зрителей и пришел к популярности через проект «МузАрт лайв». Он не только талантливый вокалист, но и виртуоз в исполнении казахских традиционных музыкальных инструментов, таких как домбыра, күйсандық и қылқобыз. Его музыкальное образование охватывает колледж искусств им. Таттимбета в Караганде и Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы в Алматы.

Музыкальная карьера

В репертуаре Қуандық Рахыма можно найти такие популярные композиции, как «Лаула», «Мен Қазақпын», «Оп-Оңай!», «Сегізінші кереметім», «Естелик», «Татти махаббатым», «Жай ма?», «Далелде» и «Серілер». Каждая песня наполнена искренними эмоциями и отражает богатую культуру казахского народа.

Полезная информация

Концерт пройдет по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 56. Для зрителей предусмотрена парковка. Возрастное ограничение - 7+. Это отличный повод провести вечер в компании любимого исполнителя и насладиться качественной музыкой.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события, ведь талант Қуандық Рахыма продолжает восхищать зрителей и дарить яркие эмоции.