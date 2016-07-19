U108 Live: Deep Softness. Мягкая глубина
Билеты от 2500₽
U108 Live: Deep Softness. Мягкая глубина

Возраст 18+
О концерте

U108 LIVE: DEEP SOFTNESS — мягкая глубина звука

Приглашаем вас на уникальное событие — лайв U108 LIVE: DEEP SOFTNESS, где звук и визуальный ряд объединяются в единое целое. Это не просто концерт, а особая форма восприятия, которая дарит зрителям необычные ощущения.

Что ожидать?

В отличие от традиционных концертов, здесь не берут верх кульминации и контрасты. Внимание зрителей постепенно собирается изнутри, так как ритмы возникают мягко и ненавязчиво. Звуковая ткань разворачивается непрерывно, без резких переходов, создавая ощущение текучести.

Музыка U108

Проект U108 представляет собой глубокую электронную структуру с индустриальными оттенками, отличающуюся от агрессивного звучания. Музыка в этом формате предлагает состояние устойчивости и внимательности, позволяя зрителям просто быть в моменте, без необходимости в активной реакции.

Способ присутствия

U108 LIVE: DEEP SOFTNESS — это больше, чем шоу; это новая форма присутствия. Здесь звук становится средой, а внимание — непрерывным состоянием, которое соединяет слушателя и произведение.

Не упустите возможность ощутить этот уникальный опыт, где искусство звука наполняет пространство и создает атмосферу, отличную от всех привычных форматов!

Июль
19 июля воскресенье
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2500 ₽

