«Сказка о рыбаке и рыбке» и мастер-класс для детей в Домике на крыше

Приглашаем вас на очень веселый и динамичный спектакль, который станет настоящим открытием для зрителей юного возраста. Этот интерактивный проект предполагает активное участие всех гостей, что сделает вечер по-настоящему незабываемым.

Но не только дети найдут в этом спектакле что-то важное. Он затрагивает глубокие философские темы, актуальные для современного общества, что, безусловно, откликнется и у взрослых зрителей.

Классика, которая остаётся актуальной

Сказки А.С. Пушкина — это не просто классика, это вневременные и вневозрастные притчи. Они просты, понятны и интересны как малышам, так и взрослым. Основой нашего спектакля станет известная «Сказка о рыбаке и рыбке», но в нашем исполнении вам не встретятся традиционные Старик и Старуха, корыто или Рыбка, плавающая по тканевым волнам. Мы сделали спектакль максимально современным, обогатив его актуальной проблематикой, художественными образами и новыми персонажами.

Музыка, которая запомнится

Одним из самых ярких выразительных средств спектакля является живая гусельная музыка, написанная талантливым санкт-петербургским композитором Ольгой Глазовой. Она является лауреатом множества международных и всероссийских конкурсов, а также номинантом на премию Курехина в 2013 и 2014 годах. Музыка станет важной частью волшебного мира, который мы создадим на сцене.

Мастер-класс после спектакля

После завершения спектакля всех желающих ждёт увлекательный мастер-класс, где вы сможете узнать больше о театральной магии и попробовать себя в роли актёра. Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального события!