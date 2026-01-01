Музыка из двора: премьера спектакля по пьесе Ксении Никитиной

В обычном питерском дворе-колодце, где смешиваются запахи ароматного борща и едкого табака, живут яркие персонажи пьесы Ксении Никитиной. Здесь, среди стай испуганных голубей и развевающихся на ветру постиранных рубашек, разворачиваются их истории.

Герои спектакля

На сцене зрители встретят:

Серго — строгий дворник-грузин;

Дед Федот — поклонник ядреного самогона;

Аркадий Спиридонович — влюбленный кондитер;

Харитон — неунывающий почтальон;

Баба Клава — энергичная жительница двора;

Лидия Михайловна — чудачка с необычными идеями.

Эти персонажи любят спорить, мечтать и петь. По утрам звучат такие песни, как «С одесского кичмана» и «Будьте здоровы», а вечерами можно услышать «Сулико» и «У меня есть сердце…». Каждое утро и вечер наполняет двор атмосферой тепла и дружбы.

Неожиданное чудо

Однажды в их двор приносят радиотарелку. Дружная компания накрывает столы и с нетерпением ждет, когда это чудо техники оживет и зазвучит новыми добрыми песнями. Однако, когда радио наконец заработает, жизнь героев изменится навсегда.

Что ожидать зрителям

Спектакль обещает быть полным эмоций и неожиданных поворотов. Он затрагивает темы дружбы, перемен и силы музыки в нашей жизни. Не пропустите возможность увидеть это уникальное представление, которое подарит вам много приятных минут и заставит задуматься о важных вещах.

Приходите в театр и погрузитесь в атмосферу питерского двора, где каждый персонаж — это отдельная история, а музыка объединяет сердца!