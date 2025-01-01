Спектакль У Лукоморья дуб зеленый

Спектакль-загадка по сказкам А.С. Пушкина

Приглашаем вас на захватывающее представление Театра Фигаро «У Лукоморья дуб зеленый…», основанное на сказках А.С. Пушкина. Этот спектакль-загадка погружает зрителей в волшебный мир пушкинских сказок, таких как «О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», и «О попе и работнике его Балде».

Волшебные персонажи и куклы

На сцене будут задействованы перчаточные и тростевые куклы, а также великолепные марионетки. Вы встретитесь с известными героями, такими как Балда и Поп, Петрушка и Городовой. Вас ждут незабываемые встречи с Царевной-Лебедью и Золотой рыбкой, которые подарят вам множество ярких эмоций.

Музыка и волшебство

Спектакль сопровождается прекрасной музыкой, которая создаёт атмосферу сказки и волшебства. В этом представлении каждый зритель сможет найти что-то свое и насладиться удивительным путешествием по страницам любимых сказок.

Приходите и откройте для себя мир Пушкина, полный чудес, загадок и, конечно, настоящего театрального волшебства!