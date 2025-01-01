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У Лукоморья дуб зеленый
Билеты от 800₽
Киноафиша У Лукоморья дуб зеленый

Спектакль У Лукоморья дуб зеленый

0+
Режиссер Юрий Баркеев
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль-загадка по сказкам А.С. Пушкина 

Приглашаем вас на захватывающее представление Театра Фигаро «У Лукоморья дуб зеленый…», основанное на сказках А.С. Пушкина. Этот спектакль-загадка погружает зрителей в волшебный мир пушкинских сказок, таких как «О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», и «О попе и работнике его Балде».

Волшебные персонажи и куклы
На сцене будут задействованы перчаточные и тростевые куклы, а также великолепные марионетки. Вы встретитесь с известными героями, такими как Балда и Поп, Петрушка и Городовой. Вас ждут незабываемые встречи с Царевной-Лебедью и Золотой рыбкой, которые подарят вам множество ярких эмоций.

Музыка и волшебство
Спектакль сопровождается прекрасной музыкой, которая создаёт атмосферу сказки и волшебства. В этом представлении каждый зритель сможет найти что-то свое и насладиться удивительным путешествием по страницам любимых сказок.

Приходите и откройте для себя мир Пушкина, полный чудес, загадок и, конечно, настоящего театрального волшебства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽

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