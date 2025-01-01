U Like. Мировые хиты и саундтреки акапелла

Музыкальный вечер в Центре искусства и музыки на Невском Проспекте

Центр искусства и музыки на Невском 20 – это уникальное культурное пространство, расположенное в самом сердце Санкт-Петербурга. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь, известная своим великолепным органом Walcker, который теперь радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.

Сегодня в красивейшей ротонде здания установлен исторический голландский орган 1910 года, мастерства Марта Вермейлена, который был привезен из Нидерландов в 2020 году. В этом уникальном музыкальном пространстве пройдет вечер, обещающий стать настоящим откровением для любителей музыки.

Концерт акапелла-группы U LIKE

На сцене выступит женская вокальная акапелла-группа U LIKE, представляющая программу, в которой переплетаются хиты мировой музыкальной классики и популярные мелодии из любимых кинолент. Приготовьтесь к путешествию сквозь время и жанры – коллектив исполнит знакомые мелодии в совершенно новом, захватывающем звучании.

Искусство акапелла

Акапелла – это редкий и утонченный вид музыкального искусства, где ансамбль создает богатейшую звуковую палитру только с помощью голосов, без использования инструментов. U LIKE имитирует звучание оркестра, воспроизводя сложные гармонии и ритмы, что делает каждую песню уникальной и свежей.

Разнообразие репертуара

В репертуаре группы – современная музыка в авторских аранжировках, мировые хиты, популярные песни, а также лучшее из отечественной эстрады и народные произведения. U LIKE – это участник и лауреат множества музыкальных проектов и фестивалей, их звучание отличается совершенной гармонией и филигранностью деталей.

Что услышите в программе

На концерте прозвучат любимые мелодии и хиты таких исполнителей, как Whitney Houston, Celine Dion, Queen и многих других. Это станет особым удовольствием для всех зрителей.

Информация о концерте

Исполнители: Акапелла-группа U LIKE

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта

Возрастное ограничение: Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным вечером в Центре искусства и музыки на Невском 20!