История потопа для подростков

Загадка спасения

Что произойдет, если два пингвина тайно приведут на ковчег третьего, нарушив правила спасения? Смогут ли они избежать разоблачения от строгой, но милой Голубки, которая руководит эвакуацией животных? Спектакль «У ковчега в восемь» отвечает на эти и многие другие вопросы о любви, вере и дружбе.

Сюжет

Три пингвина живут на льдине в холодной Антарктике. Постоянные ссоры между ними кажутся обычным делом, пока однажды Белая Голубка не приносит неожиданную весть: Бог решил обрушить на мир потоп, разочаровавшись в людях и животных. Теперь задача пингвинов — попасть на ковчег, хотя на троих у них есть всего два билета. Как выйти из такой ситуации?

Темы и настроение

«У ковчега в восемь» — это динамичная, весёлая и остроумная притча о вечных темах дружбы, веры и взаимопонимания. Без лишней нравоучительности, спектакль погружает зрителей в мир забавных, но очень глубоких вопросов, которые могут тронуть как детей, так и взрослых.

История создания

Спектакль основан на пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба, которая изначально была задумана как детская постановка на религиозную тему. В 2006 году немецкие театры получили предложение создать спектакли для детей на тему веры. Ульрих Хуб выбрал историю о Всемирном потопе и создал притчу о дружбе, любви к ближнему и вере. Пьеса сразу завоевала признание и получила премию как лучшая детская пьеса в Германии. Однако её универсальная проблематика выходит за рамки детской аудитории, что позволило пьесе успешно ставиться как в детских, так и во «взрослых» театрах по всей Европе и России.