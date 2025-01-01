Меню
У ковчега в восемь
Киноафиша У ковчега в восемь

Спектакль У ковчега в восемь

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «У ковчега в восемь». Знаменитая сказка-притча Ульриха Хуба в Уфе

Театралы, готовьтесь к встрече с уникальным зрелищем! Спектакль по сказке-притче Ульриха Хуба «У ковчега в восемь» расскажет о забавных и одновременно глубоких перипетиях трех пингвинов, живущих в ледяной Антарктике.

Сюжет

В центре внимания — три пингвина, которые постоянно ссорятся из-за мелочей. Их привычный порядок нарушает неожиданное событие: к ним прилетает Белая Голубка с важным известием о Всемирном Потопе. Она сообщает, что Бог велел собрать «каждой твари по паре», чтобы обеспечить продолжение жизни на Земле. Для пингвинов возникает невероятная дилемма: как добраться до Ноев ковчег, имея всего два билета на троих друзей?

Основные темы

Спектакль поднимает важные вопросы о дружбе, преданности и желаниях. Что важнее — сплоченность в трудный час или индивидуальные амбиции? Как справиться с конфликтами и научиться сотрудничать ради общего блага? Эти идеи делают постановку не только развлекательной, но и познавательной.

Факты о спектакле

Спектакль «У ковчега в восемь» сочетает элементы комедии и драмы, что делает его интересным для зрителей разных возрастов. Яркие костюмы и красочная сценография создают особую атмосферу, а музыкальное сопровождение подчеркивает ключевые моменты сюжета. Постановка стала настоящим хитом на театральной аренe, привлекая внимание как зрителей, так и критиков.

Не упустите шанс увидеть это яркое театральное событие, полное юмора и философских размышлений. Билеты уже в продаже!

Купить билет на спектакль У ковчега в восемь

Январь
7 января среда
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 500 ₽
13:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 500 ₽

