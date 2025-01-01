Меню
У ковчега в восемь
Спектакль У ковчега в восемь

6+
Режиссер Данила Алексеев
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

У ковчега в восемь Катастрофа! Бог решил обрушить на землю Великий Потоп!

События разворачиваются в непростой момент: на землю обрушивается Великий Потоп! Дожди не прекращаются, а уровень воды стремительно растет. Но у Ноя есть план — ковчег, который станет спасением для многих животных. Он решает взять на борт всех представителей фауны, но с одним условием: каждой твари по паре.

Необычная история дружбы

В центре сюжета — настоящая дружба, которая преодолевает все преграды. Особенно это касается пингвинов: «Ни один пингвин не оставит другого пингвина!» Спектакль не только веселит зрителей, но и поднимает важные философские вопросы. Например, «Есть ли Бог?» и «Что значит быть другом?»

Театральная студия «Крылья»

Спектакль ставит театральная студия «Крылья», группа «Театральная стрела». Это коллектив, известный своими увлекательными и глубокими постановками, которые всегда находят отклик у зрителей.

Не упустите шанс окунуться в мир юмора и дружбы, который предлагает этот спектакль. Приходите с друзьями и семьей, чтобы вместе пережить захватывающие приключения на ковчеге Ноя!

