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У ковчега в 8
Киноафиша У ковчега в 8

Спектакль У ковчега в 8

12+
Режиссер Екатерина Павлова
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Философский спектакль по пьесе Ульриха Хуба

Приглашаем вас на спектакль по пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба. Зрители окажутся в библейских декорациях, где на сцене развернётся действие с Ноевым ковчегом и его необычными пассажирами — тремя пингвинами.

Темы и вопросы

Герои спектакля задаются извечными вопросами о Боге. Для спасения друга им предстоит обмануть Его. Дружба — это когда ты готов на всё ради близкого человека, даже на обман Бога. Но кто такой Бог? И зачем его нужно обманывать?

Эмоциональный контекст

На протяжении спектакля зрители будут смеяться и грустить, погружаясь в философские размышления персонажей. Это спектакль-притча для взрослых и для тех, кто только готовится ими стать. Спектакль сочетает в себе элементы танца и песни, создавая уникальную атмосферу.

Режиссура и исполнение

Спектакль ставится театром "Курт" и поставлен режиссёром Екатериной Павловой. Это трогательная история, которая заставит вас задуматься о важности дружбы и о смысле жизни.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

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