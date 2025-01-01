Спектакль У каждого своя звезда

У каждого своя звезда — комедия, которая затрагивает вечные проблемы взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Спектакль исследует стремление людей к счастью и сложности на пути к его достижению.
Особенности постановки:
- Успех на международной арене: Спектакль успешно ставился в Петербурге и Москве, переведен на несколько языков и завоевал приз на международном фестивале в Сеуле.
- Известные актеры: В главных ролях — Лидия Гапоненко и Сергей Фирсов, знакомые и любимые новосибирскими зрителями.
- Жанр: Спектакль сочетает в себе элементы юмора, грусти и лирики, создавая глубокое и трогательное зрелище.