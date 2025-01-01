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У каждого своя звезда
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Спектакль У каждого своя звезда

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

У каждого своя звезда — комедия, которая затрагивает вечные проблемы взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Спектакль исследует стремление людей к счастью и сложности на пути к его достижению.

Особенности постановки:

  • Успех на международной арене: Спектакль успешно ставился в Петербурге и Москве, переведен на несколько языков и завоевал приз на международном фестивале в Сеуле.
  • Известные актеры: В главных ролях — Лидия Гапоненко и Сергей Фирсов, знакомые и любимые новосибирскими зрителями.
  • Жанр: Спектакль сочетает в себе элементы юмора, грусти и лирики, создавая глубокое и трогательное зрелище.
Режиссер
Виктория Павлова
В ролях
Лидия Гапоненко
Сергей Фирсов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:30 от 500 ₽

Фотографии

У каждого своя звезда У каждого своя звезда У каждого своя звезда У каждого своя звезда У каждого своя звезда У каждого своя звезда У каждого своя звезда У каждого своя звезда У каждого своя звезда

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