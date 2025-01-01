Спектакль У каждого свои недостатки

Ненормальная семейка на сцене Театра Комедии

На сцене Театра Комедии имени Н.П. Акимова состоится спектакль по пьесе Алекс Констан, в центре которого — совершенно уникальная семейка. Главные герои: отец-одиночка Эдуар, его дочь Лилиан и неугомонный дедушка Жорж. Каждому из них есть что скрывать и что сказать.

Лилиан, настоящая «Гамлет в юбке», не стесняется задавать неудобные вопросы, а её отец сталкивается с множеством жизненных трудностей. Дедушка Жорж — аферист и бабник, чьи проделки придают ситуации ещё больше абсурда.

Важные персонажи

В этой гремучей смеси жизни вскоре появятся две женщины, которые изменят её ход. Первая — надменная и суровая Флоранс Эме, редактор журнала «Женская радость», и вторая — загадочная Маргарита, блестящая тетя-сестра-бабушка, которая становится настоящим фантомом на фоне семейной суматохи.

Команда спектакля

В спектакле заняты талантливые актёры: Илья Соколовский, Юлия Рудина, Семен Фурман и Настя Федько. Режиссёр-постановщик — Вадим Романов, который также отвечает за сценографию. Художник по костюмам Иван Коклюшкин добавляет визуальную выразительность и стиль к происходящему на сцене.

Зрителям на заметку

Спектакль будет интересен всем любителям комедийных историй о сложных семейных отношениях и неожиданных поворотах сюжета. Обратите внимание, что в спектакле присутствуют сцены имитации употребления алкогольных напитков, что добавляет остроты и реалистичности.