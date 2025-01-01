Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
У каждого свои недостатки
Киноафиша У каждого свои недостатки

Спектакль У каждого свои недостатки

12+
Возраст 12+

О спектакле

Ненормальная семейка на сцене Театра Комедии

На сцене Театра Комедии имени Н.П. Акимова состоится спектакль по пьесе Алекс Констан, в центре которого — совершенно уникальная семейка. Главные герои: отец-одиночка Эдуар, его дочь Лилиан и неугомонный дедушка Жорж. Каждому из них есть что скрывать и что сказать.

Лилиан, настоящая «Гамлет в юбке», не стесняется задавать неудобные вопросы, а её отец сталкивается с множеством жизненных трудностей. Дедушка Жорж — аферист и бабник, чьи проделки придают ситуации ещё больше абсурда.

Важные персонажи

В этой гремучей смеси жизни вскоре появятся две женщины, которые изменят её ход. Первая — надменная и суровая Флоранс Эме, редактор журнала «Женская радость», и вторая — загадочная Маргарита, блестящая тетя-сестра-бабушка, которая становится настоящим фантомом на фоне семейной суматохи.

Команда спектакля

В спектакле заняты талантливые актёры: Илья Соколовский, Юлия Рудина, Семен Фурман и Настя Федько. Режиссёр-постановщик — Вадим Романов, который также отвечает за сценографию. Художник по костюмам Иван Коклюшкин добавляет визуальную выразительность и стиль к происходящему на сцене.

Зрителям на заметку

Спектакль будет интересен всем любителям комедийных историй о сложных семейных отношениях и неожиданных поворотах сюжета. Обратите внимание, что в спектакле присутствуют сцены имитации употребления алкогольных напитков, что добавляет остроты и реалистичности.

Купить билет на спектакль У каждого свои недостатки

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
15 декабря понедельник
19:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 1100 ₽
1 января четверг
20:00
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
от 1100 ₽

Фотографии

У каждого свои недостатки У каждого свои недостатки

В ближайшие дни

Что случиЛОСЬ?
6+
Детский
Что случиЛОСЬ?
11 декабря в 12:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 750 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
14 октября в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Конек-горбунок
6+
Балет Детский
Конек-горбунок
10 января в 18:00 Михайловский театр
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше