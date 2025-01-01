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У каждого свои недостатки
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Спектакль У каждого свои недостатки

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Хлёсткая британская комедия со счастливым концом

В издательстве Samuel French эту пьесу назвали достойным продолжателем таких классиков, как «Тутси», «В джазе только девушки» и «Миссис Даутфайр». Приготовьтесь к увлекательной истории, полнй юмора и неожиданных поворотов.

Сюжет

Главный герой, Леонард, — отец-одиночка, который живет со своей дочерью и пожилым отцом. Он работает социологом, а в свободное время пишет романы. Один из них, опубликованный под псевдонимом «Анджела Дэвис», неожиданно выигрывает конкурс феминистского издательского дома, возглавляемого Сарой Коупленд. Это событие становится для Леонарда поворотным моментом.

Ключевые темы

Пьеса затрагивает важные темы отцовства, любви и поиска своего места в мире. Леонарду предстоит пройти через множество испытаний, чтобы добиться не только публикации своего романа, но и внимания холодной и прекрасной Сары.

Почему стоит посмотреть?

Эта хлёсткая британская комедия обещает не только смех, но и глубокие размышления о жизни и любви. Со счастливым концом, она оставит зрителей с улыбкой на лицах и теплом в сердце.

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который, несомненно, станет ярким событием в театральной жизни города!

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Андрей Кружков
Наталия Капранчикова
Ксения Курова
Александра Руденко
Алексей Проскуряков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 15 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

У каждого свои недостатки У каждого свои недостатки У каждого свои недостатки У каждого свои недостатки

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