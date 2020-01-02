Спектакль У каждого свои недостатки

Семейка с Мон-Мартра в блистательной комедии Вадима Романова «У каждого свои недостатки»

Приглашаем вас на удивительное театральное представление, действие которого разворачивается в самом сердце Парижа, на Мон-Мартре. Если встать лицом к Эйфелевой башне и спиной к знаменитой мельнице «Мулен Руж», то по правую руку расположится этот колоритный район, где живет совершенно ненормальная семейка.

Персонажи спектакля

В центре сюжета — отец-одиночка Эдуар, который едва сводит концы с концами и считается настоящим неудачником. Его дочь Лилиан, не понаслышке знакомая с терниями жизни, задает множество неудобных вопросов, как настоящий «Гамлет» в юбке. А еще есть старший Жорж — отец Эдуара, аферист, пройдоха и бабник, который добавляет в жизнь семейства еще больше хаоса.

Женская загадка

В этой гремучей смеси не хватает лишь одного — женщины. Как говорят французы: «Cherchez la femme» — Ищите женщину. И она, в лице надменной и суровой Флоранс Эме из журнала «Женская радость», вскоре появится на сцене. Но на этом интриги не заканчиваются! Вскоре зрителей ждет встреча с загадочной и авантюрной Маргаритой — блестящей тетей-сестрой-бабушкой, которая станет настоящим фантомом в юбке.

Зачем стоит посетить спектакль

Этот спектакль — сочетание остроумия, романтики и жизненных перипетий, которые заставят вас задуматься о семейных узах и женской мудрости. Не пропустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене!