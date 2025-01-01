Меню
У истоков джаза
12+
Ленинградский диксиленд — старейший отечественный коллектив традиционного джаза, который в 2022 году отметил 65-летний юбилей. Этот ансамбль по праву считается хранителем джазовых традиций, а его программа представляет собой увлекательное сочетание инструментальных и вокально-инструментальных композиции.

Звуки Нового Орлеана

В репертуаре ансамбля можно услышать произведения, вдохновленные американскими диксилендовыми оркестрами, которые прославили музыку Нового Орлеана в начале XX века. Зрители смогут насладиться ритмами и мелодиями, которые стали основой джазовой культуры.

Исторические корни

Ленинградский диксиленд с момента своего основания внес значительный вклад в развитие джазовой музыки в России. Каждый концерт коллектива — это не просто выступление, а настоящий музыкальный опыт, в котором переплетаются история и современные джазовые стили.

Февраль
7 февраля суббота
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1800 ₽

