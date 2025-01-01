Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
У цыганского шатра
Киноафиша У цыганского шатра

У цыганского шатра

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Волшебство цыганских песен и танца в Санкт-Петербурге

У нашего цыганского шатра выступит уникальный Санкт-Петербургский коллектив — Театр цыганского танца и песни «Шатрица». Этот театр славится своим ярким исполнением и способностью передать атмосферу цыганской культуры.

Звучание любимых мелодий

На сцене прозвучат самые известные и любимые песни русских цыган из старых кинофильмов и цыганских концертов. Зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами, которые стали настоящими символами цыганской традиции.

Танец, который покорит сердца

Талантливые танцовщицы театра используют таборную технику и неповторимый колорит цыганского танца. Каждый номер — это оригинальная музыкальная миниатюра, которая погружает зрителя в уникальную атмосферу. Яркие костюмы и выразительная хореография делают каждое выступление настоящим театрализованным шоу.

Не упустите возможность!

Приходите и насладитесь волшебством цыганского танца. Это уникальная возможность увидеть живое исполнение, которое оставит незабываемые впечатления и подарит множество эмоций. Спектакль подойдет для всей семьи и станет отличным вариантом для вечернего досуга.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
19:30 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
13 сентября в 19:40 Commode
от 790 ₽
6+
Классическая музыка
А.Назарко и солисты-инструменталисты, аб-т №5
23 ноября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Чайковский при Свечах
0+
Классическая музыка
Чайковский при Свечах
26 декабря в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше