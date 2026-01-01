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Тюльпаны
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Спектакль Тюльпаны

Постановка
Театр ЛДМ «Новая сцена» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Красочный мюзикл в театре ЛДМ «Новая сцена»

Сюжет и действие

Мюзикл «Тюльпаны!» переносит зрителей в Голландию 17 века, где тюльпаны становятся источником богатства и нищеты. В Амстердаме жители готовы на любые обманы ради редких луковиц пестролистых тюльпанов. Настоятельница монастыря Аббатиса Флора обещает богатому вдовцу Корнелису Сэндвурту руку одной из своих воспитанниц, Луизы, в обмен на редкую тюльпанную луковицу.

Луиза мечтает о русском художнике Андрее, который обещает увезти её в Сызрань. Однако вскоре выясняется, что Корнелиус не может иметь детей. Подруги Луизы, свободолюбивые Мария и Оливия, решают помочь ей соединиться с возлюбленным. Но Аббатиса Флора не собирается отпускать ситуацию из своих рук. Ситуация оборачивается фейерверком недоразумений и пикантных приключений, который приводит к неожиданному финалу, где каждый получает то, что хочет, но не так, как ожидал.

Костюмы и визуальные эффекты

«Тюльпаны!» — это настоящая костюмная феерия. Художник Итан Янг создал уникальные образы, которые соединяют классический театральный костюм с современными модными тенденциями. Театр ЛДМ всегда щедро наряжал своих персонажей, но такое изобилие зрители увидят впервые.

Мюзикл также отличается визуальной роскошью: с помощью 3D-экранов воссоздана средневековая Голландия. Интерьеры, костюмы, ювелирные украшения и посуда изготовлены по старинным рисункам, гравюрам и картинам. Для каждого спектакля будет использовано 1000 живых тюльпанов.

Музыкальное оформление

Мюзикл включает в себя органично переплетенные мировые хиты, создавая новый шедевр музыкального театра.

В ролях
Евдокия Малевская
Мария Торопова
Александр Кулинкович
Антон Авдеев
Игорь Скрипко

Фотографии

Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны Тюльпаны
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