Красочный мюзикл в театре ЛДМ «Новая сцена»

Сюжет и действие

Мюзикл «Тюльпаны!» переносит зрителей в Голландию 17 века, где тюльпаны становятся источником богатства и нищеты. В Амстердаме жители готовы на любые обманы ради редких луковиц пестролистых тюльпанов. Настоятельница монастыря Аббатиса Флора обещает богатому вдовцу Корнелису Сэндвурту руку одной из своих воспитанниц, Луизы, в обмен на редкую тюльпанную луковицу.

Луиза мечтает о русском художнике Андрее, который обещает увезти её в Сызрань. Однако вскоре выясняется, что Корнелиус не может иметь детей. Подруги Луизы, свободолюбивые Мария и Оливия, решают помочь ей соединиться с возлюбленным. Но Аббатиса Флора не собирается отпускать ситуацию из своих рук. Ситуация оборачивается фейерверком недоразумений и пикантных приключений, который приводит к неожиданному финалу, где каждый получает то, что хочет, но не так, как ожидал.

Костюмы и визуальные эффекты

«Тюльпаны!» — это настоящая костюмная феерия. Художник Итан Янг создал уникальные образы, которые соединяют классический театральный костюм с современными модными тенденциями. Театр ЛДМ всегда щедро наряжал своих персонажей, но такое изобилие зрители увидят впервые.

Мюзикл также отличается визуальной роскошью: с помощью 3D-экранов воссоздана средневековая Голландия. Интерьеры, костюмы, ювелирные украшения и посуда изготовлены по старинным рисункам, гравюрам и картинам. Для каждого спектакля будет использовано 1000 живых тюльпанов.

Музыкальное оформление

Мюзикл включает в себя органично переплетенные мировые хиты, создавая новый шедевр музыкального театра.