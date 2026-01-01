Оповещения от Киноафиши
Тюльпаны. Мастер-класс по живописи
Тюльпаны. Мастер-класс по живописи

Тюльпаны. Мастер-класс по живописи

6+
Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс по живописи: Цветы на холсте

Приглашаем всех желающих на мастер-класс по живописи в Уральском центре народного искусства. Ведущий мероприятия — известный художник Тарас Ерошин. На занятии каждый сможет создать уникальное живописное произведение под его чётким руководством.

Тема мастер-класса — цветы. Этот мотив вдохновлял многих российских художников, таких как И. Крамской и А. Головин, которые изображали флоксы на своих полотнах. И. Левитан предпочитал фиалки и незабудки, Н. Богданов-Бельский запечатлел хризантемы, а М. Врубель отдал предпочтение одинокой розе в стакане.

Теперь у вас есть возможность создать собственную трактовку природной красоты с помощью текстурной пасты. Это не только творческий процесс, но и возможность приятно провести время, окружённым единомышленниками.

Все необходимые материалы будут предоставлены организаторами. Мы ждем вас на эту увлекательную встречу, полную искусства и вдохновения!

Март
1 марта воскресенье
15:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 2200 ₽

