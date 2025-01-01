Спектакль ТыТакЛюбишьЭтиФильмы

Автофикшен Александра Савчука: Путешествие в эпоху VHS

Спектакль «ЛайкаРоллингСтоун» продолжает исследование уникального периода, когда видеокассеты стали неотъемлемой частью культурного кода поколения. Александра Савчук, режиссер и исполнитель, приглашает зрителей окунуться в мир VHS — черных прямоугольников, которые окутаны множеством историй и воспоминаний.

Эпоха видеокассет

VHS-кассеты охватили промежуток с конца восьмидесятых до начала 21 века. Это было время, когда люди могли смотреть фильмы без цензуры, обмениваться кассетами и создавать свои субкультуры. Петербург в это время стал сценой, на которой разыгрываются осколки андеграунда, подготовка к трехсотлетию города, а также зарождаются ночные клубы и шаурмячные.

Переход из девяностых в нулевые

Спектакль затрагивает тему социальных изменений, когда постсоветское общество сталкивается с неожиданными возможностями и ловушками потребления. Исследуется влияние инди кинематографа и арт-хауса, когда 3D-технологии еще не успели захватить кинопоказ, а саундтреки независимого кино звучат из каждого ларька.

Оцифровка воспоминаний

В нашей памяти остается множество событий и впечатлений, связанных с этой эпохой. В спектакле поднимается вопрос о том, как важно успеть оцифровать эти воспоминания, прежде чем размагнитится пленка. Это исследование культурного наследия оставляет пространство для понимания и осмысления своего прошлого — как личного, так и коллективного.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о времени, в котором мы живем.