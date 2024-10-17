Спектакль Тысячелетие пути/Восемь русских песен

"Тысячелетие пути" и "Восемь русских песен" на Новой сцене Александринки

Тысячелетие пути

«Тысячелетие пути» — философская постановка на музыку Альфреда Шнитке. В основе спектакля лежит Concerto Grosso № 1 для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных. Спектакль состоит из шести частей.

Автор и хореограф спектакля, Виктория Арчая, описывает его как «неизмеримый маршрут сквозь бесконечные слои времени». Она подчеркивает, что не каждый отрезок пути можно пройти быстро: «Иногда требуется гораздо больше времени, чем мгновение. Мы никогда не знаем заранее, когда будем готовы сбросить с себя ветхий покров затертых воспоминаний». Это путешествие к себе — процесс подготовки к решительному шагу в неизвестное.

Музыка: Альфред Шнитке, Concerto Grosso № 1

Хореограф: Виктория Арчая

Художник: Анастасия Рязанова

Художник по свету: Татьяна Мишина

Премьера: 17 октября 2024 года

Продолжительность: 40 минут

Восемь русских песен

«Восемь русских песен» — это многоголосая композиция, которая воплощает в себе богатство русской народной песни. Спектакль сочетает лирическую утонченность с резким эксцентризмом, веселье с тоской. Хореограф Евгений Панфилов создал оригинальную композицию, которая отражает глубинную суть русской народной песни: «Это попытка обнажить мощную суть русской песни в буквальном смысле слова», — говорит он.

Спектакль получил первую премию на Международном хореографическом конкурсе Prix Volenine в 1993 году в Париже.

Музыка: Русские народные песни в исполнении Ивана Суржикова

Идея, хореография, постановка: Евгений Панфилов — лауреат всесоюзного и международных конкурсов балетмейстеров, Премии Правительства РФ им. Федора Волкова и Российской национальной театральной Премии «Золотая Маска»

Костюмы: Татьяна Гладких

Свет: Александр Тиунов

Премьера: 1992 год

Номинация: Российская национальная театральная премия «Золотая Маска»

Продолжительность: 25 минут