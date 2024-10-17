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Тысячелетие пути/Восемь русских песен
Киноафиша Тысячелетие пути/Восемь русских песен

Спектакль Тысячелетие пути/Восемь русских песен

12+
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

"Тысячелетие пути" и "Восемь русских песен" на Новой сцене Александринки

Тысячелетие пути

«Тысячелетие пути» — философская постановка на музыку Альфреда Шнитке. В основе спектакля лежит Concerto Grosso № 1 для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных. Спектакль состоит из шести частей.

Автор и хореограф спектакля, Виктория Арчая, описывает его как «неизмеримый маршрут сквозь бесконечные слои времени». Она подчеркивает, что не каждый отрезок пути можно пройти быстро: «Иногда требуется гораздо больше времени, чем мгновение. Мы никогда не знаем заранее, когда будем готовы сбросить с себя ветхий покров затертых воспоминаний». Это путешествие к себе — процесс подготовки к решительному шагу в неизвестное.

Музыка: Альфред Шнитке, Concerto Grosso № 1
Хореограф: Виктория Арчая
Художник: Анастасия Рязанова
Художник по свету: Татьяна Мишина
Премьера: 17 октября 2024 года
Продолжительность: 40 минут

Восемь русских песен

«Восемь русских песен» — это многоголосая композиция, которая воплощает в себе богатство русской народной песни. Спектакль сочетает лирическую утонченность с резким эксцентризмом, веселье с тоской. Хореограф Евгений Панфилов создал оригинальную композицию, которая отражает глубинную суть русской народной песни: «Это попытка обнажить мощную суть русской песни в буквальном смысле слова», — говорит он.

Спектакль получил первую премию на Международном хореографическом конкурсе Prix Volenine в 1993 году в Париже.

Музыка: Русские народные песни в исполнении Ивана Суржикова
Идея, хореография, постановка: Евгений Панфилов — лауреат всесоюзного и международных конкурсов балетмейстеров, Премии Правительства РФ им. Федора Волкова и Российской национальной театральной Премии «Золотая Маска»
Костюмы: Татьяна Гладких
Свет: Александр Тиунов
Премьера: 1992 год
Номинация: Российская национальная театральная премия «Золотая Маска»
Продолжительность: 25 минут

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
20:00 от 1500 ₽

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