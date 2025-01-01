Спектакль Тысяча мелких осколков

«Тысяча мелких осколков». Музыкальный спектакль о любви

Заслуженная артистка России Анна Терехова и талантливые актеры Олеся Быкодерова, Прохор Третьяков, Владислав Сыровацкий, Андрей Лукьянов, Валерия Энгельс, Виктория Савельева представляют новый спектакль под руководством режиссера Марины Перельман.

Программа спектакля

В программе звучат произведения:

В. Набоков – «Другие берега»

А. Чехов – «Мальчики»

А. Толстой – «Детство Никиты»

М. Цветаева – «История одного посвящения»

И. Бунин, А. Ахматова – стихи

Также в спектакле можно услышать манифест Николая Второго от 26 июля 1914 года.

О чем спектакль?

Когда разбивается зеркало, в каждом осколке отражается целая жизнь. Этот спектакль – путешествие в прекрасную, далекую от нас эпоху, когда для наших героев родители были живы, а мир вокруг напоминал сказку: высокие травы и огромные бабочки.

Зрители увидят, как жизнь казалась долгой и счастливой, где самые страшные враги – стебли крапивы, самое грозное оружие – палка, а самое удивительное открытие – звезда на ночном небе.

Темы спектакля

Наш спектакль о Любви, о взрослении Души и об осознании причастности к родной Земле, Культуре и Людям. Счастливый спутник детства – солнечный зайчик. Приглашаем вас вместе поймать его!