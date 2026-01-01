На сцене оживают сказки средневекового Востока в балете «Тысяча и одна ночь», созданном по мотивам знаменитого сборника. Либретто написано Н. Назировой, М. Ибрагимбековым и Р. Ибрагимбековым. Постановка осуществлена под руководством заслуженного деятеля искусств Азербайджана Н. Назирова.
Над спектаклем работали:
В процессе подготовки спектакля принимали участие ряд преподавателей-репетиторов, среди которых заслуженные артисты РФ Леонид Сычев, Сергей Куракин, а также Анастасия Тетченко, Елена Бекшаева, Марина Мастыка и Яна Дубровина.
Сюжет:
Спектакль сочетает три истории: о смелом Синдбаде, любви Алладина и царевны Будур, а также о хитроумной красавице Марджане и разбойниках. Все истории объединяет общая линия о царе Шахрияре и его жены Шехерезаде, которая спасает себя от смерти, рассказывая царю сказки, полные волшебства и тайн.
Действие начинается с того, как Шахрияр, раненый предательством, объявляет оспоримую расправу над женщинами, что приводит к страшным последствиям. Но мудрая Шехерезада, оказавшись на грани гибели, с помощью своих сказок начинает менять судьбу.
На сцене появляются удивительные образы, которые в сопровождении изысканных танцев переносит зрителей в мир волшебства и фантазии.