Тысяча и одна ночь. Балет в 2-х действиях. Постановка 1981 года

На сцене оживают сказки средневекового Востока в балете «Тысяча и одна ночь», созданном по мотивам знаменитого сборника. Либретто написано Н. Назировой, М. Ибрагимбековым и Р. Ибрагимбековым. Постановка осуществлена под руководством заслуженного деятеля искусств Азербайджана Н. Назирова.

Дирижёр-постановщик: А. Я. Войскунский

Художник-постановщик: народный художник Азербайджана, лауреат Государственной премии СССР, Азербайджана Т. Нариманбеков

Художник по костюмам: Т. Таиров

В процессе подготовки спектакля принимали участие ряд преподавателей-репетиторов, среди которых заслуженные артисты РФ Леонид Сычев, Сергей Куракин, а также Анастасия Тетченко, Елена Бекшаева, Марина Мастыка и Яна Дубровина.

Сюжет:

Спектакль сочетает три истории: о смелом Синдбаде, любви Алладина и царевны Будур, а также о хитроумной красавице Марджане и разбойниках. Все истории объединяет общая линия о царе Шахрияре и его жены Шехерезаде, которая спасает себя от смерти, рассказывая царю сказки, полные волшебства и тайн.

Действие начинается с того, как Шахрияр, раненый предательством, объявляет оспоримую расправу над женщинами, что приводит к страшным последствиям. Но мудрая Шехерезада, оказавшись на грани гибели, с помощью своих сказок начинает менять судьбу.

На сцене появляются удивительные образы, которые в сопровождении изысканных танцев переносит зрителей в мир волшебства и фантазии.