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Тысяча и одна ночь
Киноафиша Тысяча и одна ночь

Спектакль Тысяча и одна ночь

Постановка
Мариинский театр 12+
Режиссер Эльдар Алиев
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет «Тысяча и одна ночь» на сцене Мариинского театра

Спектакль Приморской сцены Мариинского театра, балет «Тысяча и одна ночь», стал ярким примером восточной культуры, воплощенной в танце и музыке. Постановка основана на знаменитом сборнике арабских и персидских сказок и погружает зрителей в мир восточной экзотики.

Музыка и хореография

Музыка к балету написана азербайджанским композитором Фикретом Амировым, известным своими путешествиями по Ближнему Востоку. Он создал партитуру, вдохновленную богатством музыкальных традиций Ирана, Ирака, Турции и других стран. В балете звучат разнообразные ударные инструменты, такие как бонги, литавры и традиционный азербайджанский инструмент тар.

Хореографией спектакля занимался Эльдар Алиев, который не только создал новую редакцию балета для Приморской сцены, но и привлек специалиста по восточным танцам для точной передачи стилистики восточных танцев.

Декорации и костюмы

Художник Петр Окунев, работая над оформлением спектакля, сочетал живописные декорации с современными видеопроекциями. Красочные костюмы, вручную расшитые петербургскими мастерами, добавляют визуальной выразительности и подчеркивают атмосферу восточной сказки.

Премьера и репертуар

Балет «Тысяча и одна ночь» был впервые представлен в Азербайджанском театре оперы и балета в 1979 году. На Приморской сцене Мариинского театра он появился в августе 2020 года и с тех пор завоевал сердца зрителей своим уникальным сочетанием восточной музыки и неоклассического танца.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который перенесет вас в мир загадочных приключений и восточной культуры!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 2400 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
14:00 от 2400 ₽ 19:00 от 2400 ₽

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