Спектакль Тысяча и одна ночь

Балет «Тысяча и одна ночь» на сцене Мариинского театра

Спектакль Приморской сцены Мариинского театра, балет «Тысяча и одна ночь», стал ярким примером восточной культуры, воплощенной в танце и музыке. Постановка основана на знаменитом сборнике арабских и персидских сказок и погружает зрителей в мир восточной экзотики.

Музыка и хореография

Музыка к балету написана азербайджанским композитором Фикретом Амировым, известным своими путешествиями по Ближнему Востоку. Он создал партитуру, вдохновленную богатством музыкальных традиций Ирана, Ирака, Турции и других стран. В балете звучат разнообразные ударные инструменты, такие как бонги, литавры и традиционный азербайджанский инструмент тар.

Хореографией спектакля занимался Эльдар Алиев, который не только создал новую редакцию балета для Приморской сцены, но и привлек специалиста по восточным танцам для точной передачи стилистики восточных танцев.

Декорации и костюмы

Художник Петр Окунев, работая над оформлением спектакля, сочетал живописные декорации с современными видеопроекциями. Красочные костюмы, вручную расшитые петербургскими мастерами, добавляют визуальной выразительности и подчеркивают атмосферу восточной сказки.

Премьера и репертуар

Балет «Тысяча и одна ночь» был впервые представлен в Азербайджанском театре оперы и балета в 1979 году. На Приморской сцене Мариинского театра он появился в августе 2020 года и с тех пор завоевал сердца зрителей своим уникальным сочетанием восточной музыки и неоклассического танца.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который перенесет вас в мир загадочных приключений и восточной культуры!