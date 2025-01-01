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Киноафиша Тысяча и одна ночь

Спектакль Тысяча и одна ночь

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Балет «Тысяча и одна ночь» на исторической сцене Большого театра

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — балет «Тысяча и одна ночь», который уже завоевал сердца зрителей на Приморской сцене Мариинского театра. Премьера состоялась 14 августа 2020 года и с тех пор радует публику своим великолепием.

Музыка и либретто

Музыка для балета написана известным азербайджанским композитором Фикретом Амировым, чьи произведения славятся своей мелодичностью и атмосферностью. Либретто было создано талантливыми авторами Максудом и Рустамом Ибрагимбековыми, которые смогли передать волшебство восточной сказки.

Хореография и сценическое оформление

Хореографию спектакля разработал Эльдар Алиев, который известен своим мастерством и чувством стиля. Декорации и костюмы созданы Петром Окуневым, а художник по свету Сергей Мартынов добавляет визуальную магию к каждому номеру. Видеохудожник Вадим Дуленко использует современные технологии для создания уникального визуального опыта.

Работа с артистами

Ответственным репетитором выступает Александр Курков, а также в процессе подготовки участвуют опытные репетиторы: Наталья Ралдугина, Александра Архангельская и Сергей Золотарёв.

Информация для зрителей

Спектакль идет с одним антрактом, что позволяет зрителям насладиться каждой минутой представления без длительных перерывов.

Не упустите возможность погрузиться в мир восточных сказок и насладиться великолепной хореографией и музыкой на сцене Большого театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Большой театр. Новая сцена Москва, Б.Дмитровка, 4, стр. 2
19:00
24 июля
Большой театр. Новая сцена Москва, Б.Дмитровка, 4, стр. 2
19:00 от 15000 ₽

В ближайшие дни

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