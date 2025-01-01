Спектакль Тысяча и одна ночь

Балет «Тысяча и одна ночь» на исторической сцене Большого театра

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — балет «Тысяча и одна ночь», который уже завоевал сердца зрителей на Приморской сцене Мариинского театра. Премьера состоялась 14 августа 2020 года и с тех пор радует публику своим великолепием.

Музыка и либретто

Музыка для балета написана известным азербайджанским композитором Фикретом Амировым, чьи произведения славятся своей мелодичностью и атмосферностью. Либретто было создано талантливыми авторами Максудом и Рустамом Ибрагимбековыми, которые смогли передать волшебство восточной сказки.

Хореография и сценическое оформление

Хореографию спектакля разработал Эльдар Алиев, который известен своим мастерством и чувством стиля. Декорации и костюмы созданы Петром Окуневым, а художник по свету Сергей Мартынов добавляет визуальную магию к каждому номеру. Видеохудожник Вадим Дуленко использует современные технологии для создания уникального визуального опыта.

Работа с артистами

Ответственным репетитором выступает Александр Курков, а также в процессе подготовки участвуют опытные репетиторы: Наталья Ралдугина, Александра Архангельская и Сергей Золотарёв.

Информация для зрителей

Спектакль идет с одним антрактом, что позволяет зрителям насладиться каждой минутой представления без длительных перерывов.

Не упустите возможность погрузиться в мир восточных сказок и насладиться великолепной хореографией и музыкой на сцене Большого театра!