Трилогия «Тысяча и одна ночь» на Исторической сцене Большого театра

Спектакль «Тысяча и одна ночь» — это уникальная трилогия, объединяющая музыку и балет. Он приглашает зрителей в волшебный мир Востока, где переплетаются страсти, интриги и магия.

Первый акт: Музыка Римского-Корсакова

В первом акте звучит знаменитая музыка «Шехеразады» Николая Римского-Корсакова. Зрители погружаются в атмосферу величественного дворца Шахрияра, где разворачиваются события, определяющие судьбу короля и его подданных.

Второй акт: Базар и волшебные истории

Во втором акте действие переносится на базар, где оживают истории из «Тысячи и одной ночи». Под переосмысленную музыку «Болеро» Маврикия Равеля, исполненную с использованием ситара и персидского тара, величественно шествуют одалиски, а хитроумный колдун представляет красавицу, завораживающую всех своим ослепительным видом.

Третий акт: Наследие караван-сараев

Третья часть спектакля обращается к наследию и традициям. Она переносит зрителей в караван-сараи — уникальные места для встреч путешественников, где они делили свои приключения, истории и песни после долгих странствий.

Танцевальный театр Каракалла

Спектакль поставлен танцевальным театром Каракалла из Ливана, одним из самых известных театров танца на Ближнем Востоке, основанным Абделем Халимом Каракал. Этот театр уникально сочетает техники Марты Грэм с восточными танцевальными традициями, создавая неповторимый стиль.

С момента своего основания в 1968 году театр Каракалла создал более двадцати балетов и мюзиклов, включая экранизации произведений Шекспира. Театр завоевал мировое признание и выступал на самых престижных сценах, таких как Центр искусств Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне и Карнеги-холл в Нью-Йорке.