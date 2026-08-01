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Тысяча и одна ночь при свечах: музыкальные сказки Востока. Скрипка и рояль в Есенин-центре
Билеты от 1200₽
Киноафиша Тысяча и одна ночь при свечах: музыкальные сказки Востока. Скрипка и рояль в Есенин-центре

Тысяча и одна ночь при свечах: музыкальные сказки Востока. Скрипка и рояль в Есенин-центре

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Музыкальный вечер в Есенин-центре

Приглашаем вас на незабываемый вечер восточной музыки, который будет проходить в уютной атмосфере старинного особняка Есенин-центра. Это уникальное событие сочетает в себе волшебные сказки Востока, пряные мелодии Шехерезады и шедевры великих композиторов.

Волшебная атмосфера

Скрипка и рояль создадут романтическое настроение под мягким мерцанием свечей. В этом атмосферном музыкальном вечере вы сможете ощутить дыхание восточной культуры и насладиться произведениями таких композиторов, как Римский-Корсаков, Штраус и Венявский.

Выступление музыкантов

Студенты и выпускники лучших музыкальных учреждений Москвы, Марина Шиганова (скрипка) и Дмитрий Максименко (фортепиано), подарят вам невероятное звучание и искусство исполнения. Их мастерство и глубокое понимание музыки создадут атмосферу, в которой оживут легенды и мифы восточных народов.

Сказочный мир без покидания Москвы

Хотите ощутить магию восточных городов, не выезжая за пределы столицы? Этот вечер — ваш шанс вдохнуть аромат специй и пережить великолепие дворцов и мечетей, пребывая в сердце Москвы.

Не упустите возможность насладиться невероятным событием, которое оставит в вашем сердце частичку восточной сказки!

Купить билет на концерт Тысяча и одна ночь при свечах: музыкальные сказки Востока. Скрипка и рояль в Есенин-центре

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Август
21 августа пятница
19:30
Есенин-центр Москва, пер. Чернышевского, 4, стр. 2
от 1200 ₽

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