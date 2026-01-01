Спектакль Тынлык / Молчание

Спектакль «Молчание»: посвящение Салиху Сайдашеву

В Театре имени Габдуллы Кариева пройдет спектакль, посвященный 125-летию со дня рождения татарского композитора Салиха Сайдашева. Создатели черпали вдохновение из романа Амирхана Еники о барышне Гуляндам и архивных документах.

Сюжетная канва

История охватывает три поколения одной семьи, которые живут под бременем молчания, затмевающего их жизни. В центре повествования вечные темы: верность, долг, совесть, талант и музыка, что делает спектакль особенно интересным для любителей семейных драм и музыкальной истории.

Настоящая любовь и жертва

Развитие сюжета начинается с 1949 года в Ташкенте, когда известная пианистка решает запереть любимый инструмент и запретить родным к нему прикасаться. Много лет спустя юная Азиза случайно находит дневник своей бабушки Гуляндам и оказывается втянутой в загадочные события прошлого. Течение времени обещает раскрытие тайн, и молчание будет прервано. Но хватит ли смелости героям взглянуть правде в лицо?

Это история о великой любви и великих жертвах, где затрагиваются важные темы человеческих отношений и музыкального дарования.