Спектакль Тынлык / Молчание

Тынлык / Молчание
Постановка
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Молчание»: посвящение Салиху Сайдашеву

В Театре имени Габдуллы Кариева пройдет спектакль, посвященный 125-летию со дня рождения татарского композитора Салиха Сайдашева. Создатели черпали вдохновение из романа Амирхана Еники о барышне Гуляндам и архивных документах.

Сюжетная канва

История охватывает три поколения одной семьи, которые живут под бременем молчания, затмевающего их жизни. В центре повествования вечные темы: верность, долг, совесть, талант и музыка, что делает спектакль особенно интересным для любителей семейных драм и музыкальной истории.

Настоящая любовь и жертва

Развитие сюжета начинается с 1949 года в Ташкенте, когда известная пианистка решает запереть любимый инструмент и запретить родным к нему прикасаться. Много лет спустя юная Азиза случайно находит дневник своей бабушки Гуляндам и оказывается втянутой в загадочные события прошлого. Течение времени обещает раскрытие тайн, и молчание будет прервано. Но хватит ли смелости героям взглянуть правде в лицо?

Это история о великой любви и великих жертвах, где затрагиваются важные темы человеческих отношений и музыкального дарования.

Июнь
4 июня четверг
18:30
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева Казань, Петербургская, 55Б
от 450 ₽

