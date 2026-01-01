TyndaMusic. Добрые песни старого кино
O концерте

Концерт Tynda Music «Добрые песни Старого кино» в Алматы

Приглашаем вас на вечер ностальгии, эмоций и легендарной музыки на концерте Tynda Music «Добрые песни Старого кино». Под звуки бессмертных композиций советского кино мы вспомним истории, которые тронули миллионы сердец.

От душевных лирических баллад до мощных гимнов целых поколений: музыка из культовых фильмов зазвучит в живом исполнении, наполняя зал особой атмосферой. Каждый аккорд — это картина из прошлого, где чувства были искренними, а истории настоящими.

Эти мелодии, знакомые с экранов, продолжают находить отклик в сердцах слушателей всех возрастов. Вас ждёт синергия талантливых исполнителей и любимых хитов, которые станут настоящим подарком для каждого, кто ценит музыку и cinema.

О Tynda Music

Tynda Music — это коллектив профессиональных музыкантов, вдохновлённых идеей исполнять любимую музыку в нестандартных местах. Гибкость формата и возможность выбора программы позволяют создавать уникальные музыкальные события, которые всегда радуют зрителей.

Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу.

Июнь
28 июня воскресенье
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

