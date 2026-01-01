TyndaMusic - Саундтреки легендарных фильмов

Оповещения от Киноафиши
Продолжительность 90 минут

О концерте

Масштабный симфонический концерт в Алматы

Проект Tynda Music представляет масштабный симфонический концерт, посвящённый самым знаковым саундтрекам последних десятилетий.

Программа концерта

В программе ожидаются мелодии из таких культовых фильмов, как Интерстеллар, Гладиатор, Гарри Поттер, Дюна, Пираты Карибского моря, Сумерки, Ла-Ла Ленд и Начало.

Эмоции и воспоминания

Этот концерт — не просто музыка, это кладезь эмоций, с которыми мы росли. Герои, которым мы сопереживали, истории, ставшие частью нашей жизни. Вы услышите мелодии, которые пробуждают воспоминания о моментах любви, грусти и преодоления.

Симфоническое исполнение

Симфонический оркестр перенесёт вас за грань экрана — туда, где звук вызывает память и эмоции, действуя сильнее любых спецэффектов. Риторические темы из Гладиатора и Звёздных войн сменятся трогательными мотивами из 1+1 и Титаника.

Встреча с собой

Эти мелодии наполнят зал не только плачем скрипок и громом ударных, но и откроют двери в ваше прошлое, возвращая к любимым людям и историям. Саундтреки легендарных фильмов — это больше, чем концерт. Это встреча с собой и напоминание о любимых моментах.

О Tynda Music

Коллектив профессиональных музыкантов вдохновляется идеей исполнения любимой музыки в нестандартных локациях. Возможность выбора программы, неожиданные места и гибкость формата объединили музыкантов со смелыми творческими идеями.

Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу.

Февраль
28 февраля суббота
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

