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Ты, я и правда
Киноафиша Ты, я и правда

Спектакль Ты, я и правда

Постановка
Театр комедии им. Акимова 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Французская комедия в Театре комедии им. Акимова

«Ты, я и правда» – это французская комедия, которая умело сочетает в себе любовь, страсть, измену, флирт и кокетство. Пьеса Флориана Зеллера, одного из самых востребованных современных драматургов, представляет собой неповторимое сочетание французской элегантности и азарта. Это вечер, наполненный ироничным остроумием и эстетикой.

Сюжет:

Пьеса рассказывает о двух семейных парах: Мишеле и Лоранс, и Поле и Алисе, которые являются близкими друзьями и заядлыми теннисистами. Игра на корте настолько захватывает, что все забывают, когда она переросла в личные отношения. Однако тайное рано или поздно становится явным, и перед героями встают сложные вопросы выбора.

Темы:

  • Страсть против душевной близости: Герои должны решить, что для них важнее – страсть или эмоциональная близость.
  • Ложь или правда: Пьеса исследует, стоит ли жертвовать правдой ради удобной лжи.
  • Флирт и интрига: Где проходит грань между флиртованием и интригами, игрой и реальностью, мечтами и жизненной драмой.

Режиссура:

Режиссер Андрей Сидельников представляет взаимоотношения героев как теннисную партию, где каждый удар может привести к неожиданному результату. Блистательные моменты и неожиданные поражения на корте становятся метафорой для личных и эмоциональных испытаний героев.

«Ты, я и правда» – это умело сбалансированная комедия, которая увлечет зрителей своей изящной игрой и глубоким анализом человеческих отношений. Не упустите возможность насладиться этим спектаклем и погрузиться в мир, где каждое решение может изменить всё.

Режиссер
Андрей Сидельников
В ролях
Денис Зайцев
Наталья Ткаченко
Виталий Кузьмин
Елизавета Александрова
Алиса Кондратьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Ты, я и правда

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