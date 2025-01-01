Спектакль Ты, я и правда

Французская комедия в Театре комедии им. Акимова

«Ты, я и правда» – это французская комедия, которая умело сочетает в себе любовь, страсть, измену, флирт и кокетство. Пьеса Флориана Зеллера, одного из самых востребованных современных драматургов, представляет собой неповторимое сочетание французской элегантности и азарта. Это вечер, наполненный ироничным остроумием и эстетикой.

Сюжет:

Пьеса рассказывает о двух семейных парах: Мишеле и Лоранс, и Поле и Алисе, которые являются близкими друзьями и заядлыми теннисистами. Игра на корте настолько захватывает, что все забывают, когда она переросла в личные отношения. Однако тайное рано или поздно становится явным, и перед героями встают сложные вопросы выбора.

Темы:

Страсть против душевной близости : Герои должны решить, что для них важнее – страсть или эмоциональная близость.

: Герои должны решить, что для них важнее – страсть или эмоциональная близость. Ложь или правда : Пьеса исследует, стоит ли жертвовать правдой ради удобной лжи.

: Пьеса исследует, стоит ли жертвовать правдой ради удобной лжи. Флирт и интрига: Где проходит грань между флиртованием и интригами, игрой и реальностью, мечтами и жизненной драмой.

Режиссура:

Режиссер Андрей Сидельников представляет взаимоотношения героев как теннисную партию, где каждый удар может привести к неожиданному результату. Блистательные моменты и неожиданные поражения на корте становятся метафорой для личных и эмоциональных испытаний героев.

«Ты, я и правда» – это умело сбалансированная комедия, которая увлечет зрителей своей изящной игрой и глубоким анализом человеческих отношений. Не упустите возможность насладиться этим спектаклем и погрузиться в мир, где каждое решение может изменить всё.