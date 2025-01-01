Спектакль Ты, Я и Город. Музыкально-поэтический спектакль с нотками ностальгии

Меню
Спектакль «Город в нас» в музее семьи Бенуа

Приглашаем вас на уникальное событие в музее семьи Бенуа, где спектакль гармонично сочетается с экскурсией. Программа под названием «Город в нас» обещает стать настоящим открытием для любителей театра и искусства.

О спектакле

«Город в нас» — это спектакль, который исследует взаимосвязь человека и его города. В нем звучат стихи великих русских поэтов: А. Пушкина, А. Ахматовой, Б. Пастернака, О. Мандельштама, Н. Агнивцева, И. Бродского, А. Агроскина и И. Бунина. Стихотворения исполняют петербургские артисты, среди которых Евгения Марискина и Константин Зубрицкий — участники и победители различных театральных конкурсов.

Музыкальное сопровождение

Особую атмосферу спектаклю придает живая авторская музыка, созданная дуэтом скрипки и фортепиано. Виртуозное исполнение Светланы Сиротиной и Натальи Чубаровой уже знакомо зрителям по спектаклям Ю. Томашевского и завоевало признание театралов.

Продолжительность и формат

Спектакль длится 55 минут без антракта, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу Петербурга и насладиться уникальным сочетанием поэзии и музыки.

Не упустите возможность окунуться в мир искусства и открыть для себя новый взгляд на любимый город!

