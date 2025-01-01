Спектакль Ты у меня одна

Музыкальный спектакль в Губернском театре «Ты у меня одна»

Мюзикл «Ты у меня одна» — это музыкальный спектакль, который переносит зрителей в годы Великой Отечественной войны и в наше время. В центре сюжета — скромный мальчик Ваня, которому всего 15 лет. Как и все дети его возраста, он мечтает о быстром завершении войны и о возможности стать летчиком-испытателем.

Однако его спокойная жизнь меняется, когда в деревню приходят немцы. Маму Вани забирают в концлагерь, и он остается один наедине с ужасами войны. Не желая мириться с судьбой, он решает спасти свою мать. В его пути встречаются партизаны, армия, плен и побеги. Ваня проходит через ранение и госпиталь, но его дух остается несгибаемым. Он становится сыном полка и даже пускает под откос вражеский поезд, продолжая поиски матери.

Сильная музыкальная составляющая

В мюзикле звучат пронзительные песни о любви, семье, дружбе и отваге, написанные Сергеем Жуковым. Эти музыкальные номера переплетаются с приключениями Вани, благодаря чему зрители становятся активными участниками событий.

Социальное значение мюзикла

Основная цель и миссия спектакля — показать подрастающему поколению, как дети войны были способны на подвиги и проявляли самоотверженность, любовь к семье и Родине. Проект приурочен к 80-летию Победы и получил поддержку Президентского Фонда Культурных Инициатив.