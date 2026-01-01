Ты на свете лучше всех

Эстрадные хиты о любви и лете

В рамках цикла «Концерты на открытом воздухе» зрителей ждет незабываемый вечер, посвященный лучшим эстрадным хитам о любви и лете. В программе звучат композиции известных авторов, таких как Пахмутова, Добрынин, Крылатов, Зацепин, Антонов и Шаинский.

Этот концерт подарит возможность насладиться произведениями, которые стали классикой советской эстрады. Зрители смогут услышать мелодии, знакомые каждому, и вспомнить о лучших моментах, связанных с этими музыкальными произведениями.

Новосибирская хоровая капелла

Концерт организует Новосибирская хоровая капелла – ансамбль солистов, известный своим гармоничным звучанием и глубоким чувством музыки. Участники коллектива имеют богатый опыт выступлений и знают, как сделать каждый концерт незабываемым.

Не упустите возможность насладиться мелодиями, которые согревают душу и вызывают самые приятные воспоминания о летних вечерах.