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Ты моя мама?
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Спектакль Ты моя мама?

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Театр Пилигримы представляет: «Ты моя мама?»

Приглашаем самых маленьких зрителей и их родителей на трогательный спектакль, рассказанный через акварельные картинки. «Ты моя мама?» — это история о поиске и любви, подходящая для детей от 1 до 4-5 лет.

Сюжет

Маленький Птенчик открывает глаза на свет, но обнаруживает, что его мама пропала. Он помнит её тепло и заботу. Где она? Птенчик не сдается и отправляется в путешествие. Его ждут встречи с разными животными и даже поездка на фырчалке! Это путь полный открытий и новых друзей. Не беспокойтесь о финале, ведь каждая история в театре Пилигримы заканчивается хорошо. Птенчик обязательно найдёт свою маму и узнает, что любовь всегда рядом.

Подарите вашим детям не только увлекательное приключение, но и урок о важности семьи и дома. Ждём вас в мире, где каждый ребёнок найдёт ответ на вопрос: «Ты моя мама?»

Режиссер
Елена Кузнецова
В ролях
Елена Кузнецова
Владимир Кузнецов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 6 сентября
Пилигримы Новосибирск, Коммунистическая, 1
11:30 от 700 ₽

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