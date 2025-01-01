Спектакль Ты моя мама?

Театр Пилигримы представляет: «Ты моя мама?»

Приглашаем самых маленьких зрителей и их родителей на трогательный спектакль, рассказанный через акварельные картинки. «Ты моя мама?» — это история о поиске и любви, подходящая для детей от 1 до 4-5 лет.

Сюжет

Маленький Птенчик открывает глаза на свет, но обнаруживает, что его мама пропала. Он помнит её тепло и заботу. Где она? Птенчик не сдается и отправляется в путешествие. Его ждут встречи с разными животными и даже поездка на фырчалке! Это путь полный открытий и новых друзей. Не беспокойтесь о финале, ведь каждая история в театре Пилигримы заканчивается хорошо. Птенчик обязательно найдёт свою маму и узнает, что любовь всегда рядом.

Подарите вашим детям не только увлекательное приключение, но и урок о важности семьи и дома. Ждём вас в мире, где каждый ребёнок найдёт ответ на вопрос: «Ты моя мама?»