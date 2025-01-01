Спектакль Ты где-то рядом

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Постановка
Театр Эстрады 12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль с Фёдором Добронравовым и Мариной Ивановой на сцене Театра Эстрады

Режиссёр Владимир Большов и актёры Фёдор Добронравов и Марина Иванова вновь объединяются на сцене театра «Сатирикон», где их дружба началась 30 лет назад. Это долгожданное возвращение обещает стать настоящим событием для всех поклонников театрального искусства.

История совместного творчества

В 1994 году Владимир Большов предоставил Марине и Фёдору уникальную возможность станцевать вместе в спектакле «Шоу-Сатирикон», который был поставлен им совместно с Александром Горбанем. Теперь актёры собираются вновь встать в пару и, словно их герои, шаг за шагом двигаться к кульминационному танцу, который останется в памяти зрителей.

Фёдор Добронравов о возвращении

«Я ушёл из «Сатирикона» 18 лет назад и очень скучал по работе со своими друзьями, — делится Фёдор Добронравов. — Хотя мы и встречались на съёмочных площадках, всегда хотелось, как и героям нашего нового спектакля, вновь почувствовать себя молодыми, выйти на сцену, хулиганить и танцевать».

Фёдор продолжает: «Володя Большов показал мне пьесу, я прочитал её буквально за пару часов и понял, что хочу это спродюсировать и сыграть. И, конечно, сразу знал, что лучшей партнёрши, с кем я танцевал 25 лет назад, просто невозможно найти. Я рад, что Марина согласилась «войти второй раз почти в ту же воду». Это незабываемые ощущения возвращения в прошлое!»

Новый спектакль

Анонсируемый спектакль обещает быть ярким и запоминающимся, сочетая в себе элементы танца и театра. Зрителям предстоит увидеть, как опыт и дружба актёров преобразуются на сцене, создавая уникальную атмосферу. Не упустите шанс стать частью этого волшебного возвращения!

Режиссер
Владимир Большов
Владимир Большов
В ролях
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Марина Иванова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00

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