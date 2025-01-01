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Киноафиша Ты будешь мой!

Спектакль Ты будешь мой!

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О концерте/спектакле

Спектакль «Ты будешь мой!» в Краснодаре

Приглашаем вас на незабываемую комедию «Ты будешь мой!», которая обещает стать настоящим открытием этого театрального сезона в Краснодаре. В центре сюжета — противостояние между уставшим от жизни артистом Максимом и настойчивой фанаткой Катей. Их встреча превращается в настоящий бой эмоций и характеров.

Сюжет и персонажи

Максим, потерявший всё и погружённый в «запой», неожиданно сталкивается с Катей, которая, по иронии судьбы, затопила его. Эта трогательная история о любви, страсти и преодолении трудностей заставит зрителей задуматься о настоящих ценностях и человеческих отношениях.

Эмоции и развитие событий

Смогут ли сильные характеры главных героев изменить ход событий? К чему приведёт их неожиданная встреча? Эти вопросы остаются без ответа до самого финала спектакля, что делает его особенно захватывающим.

Интересные факты

Спектакль «Ты будешь мой!» уже успел завоевать сердца зрителей в других городах. Отличительной чертой постановки является её комедийный подтекст, который гармонично переплетается с глубокими эмоциональными переживаниями. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории!

Ждем вас на спектакле «Ты будешь мой!» в Краснодаре — незабываемые эмоции и яркие впечатления гарантированы!

Режиссер
Денис Матросов
Денис Матросов
В ролях
Екатерина Казанцева
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Денис Матросов
Денис Матросов
Екатерина Волкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 17 декабря
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

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