Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Ты будешь мой!

Спектакль Ты будешь мой!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Ты будешь мой!» — комедия о любви с неожиданными поворотами сюжета

В Ростове пройдет премьера новой комедии «Ты будешь мой!», где известный артист Максим Романов столкнется с неожиданными поворотами судьбы. Сюжет расскажет о том, как после потери жены главный герой погружается в запой и случайно заливает свою соседку Катю.

Неожиданная встреча

Максим, готовый заплатить за ремонт, не догадывается, что его соседка узнала в нем своего любимого актера. Для Кати деньги уже не важны — ей нужно только его внимание. Она полна решимости добиться его любви любыми способами.

Любовь и препятствия

Однако, закаленного в боях с охотницами за знаменитостями актера так просто не взять. Как сложится их история? Сможет ли Катя пробиться через защитные механизмы Максима и завоевать его сердце?

Интересные факты

Комедия обещает быть насыщенной юмором и трогательными моментами. Режиссером спектакля стал известный театральный деятель, который ранее работал над несколькими успешными проектами в Ростове. Не пропустите возможность увидеть эту яркую постановку, полную неожиданных поворотов и романтики!

Приходите на премьеру и станьте частью этой увлекательной истории о любви, fame и самопознании!

Режиссер
Денис Матросов
Денис Матросов
В ролях
Екатерина Казанцева
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Денис Матросов
Денис Матросов
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 16 декабря
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Парфюмер
16+
Моноспектакль Экспериментальный Перформанс Музыка
Парфюмер
15 декабря в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 1500 ₽
Юнона и Авось
12+
Опера Мюзикл Мелодрама Драма Музыка
Юнона и Авось
20 октября в 19:00 Ростовский театр драмы им. Горького
от 2500 ₽
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
13 ноября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше