Спектакль Ты будешь мой!

«Ты будешь мой!» — комедия о любви с неожиданными поворотами сюжета

В Ростове пройдет премьера новой комедии «Ты будешь мой!», где известный артист Максим Романов столкнется с неожиданными поворотами судьбы. Сюжет расскажет о том, как после потери жены главный герой погружается в запой и случайно заливает свою соседку Катю.

Неожиданная встреча

Максим, готовый заплатить за ремонт, не догадывается, что его соседка узнала в нем своего любимого актера. Для Кати деньги уже не важны — ей нужно только его внимание. Она полна решимости добиться его любви любыми способами.

Любовь и препятствия

Однако, закаленного в боях с охотницами за знаменитостями актера так просто не взять. Как сложится их история? Сможет ли Катя пробиться через защитные механизмы Максима и завоевать его сердце?

Интересные факты

Комедия обещает быть насыщенной юмором и трогательными моментами. Режиссером спектакля стал известный театральный деятель, который ранее работал над несколькими успешными проектами в Ростове. Не пропустите возможность увидеть эту яркую постановку, полную неожиданных поворотов и романтики!

Приходите на премьеру и станьте частью этой увлекательной истории о любви, fame и самопознании!