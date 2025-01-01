Спектакль Ты будешь мой!

Ты будешь мой! блистательная комедия в Краснодаре

Известный артист Максим Романов, переживший утрату жены, погружается в запой. В этот непростой период он случайно заливает свою соседку Катю. Готовый оплатить ремонт, он не подозревает, что Катя узнала в нем своего любимого актера. Теперь ей не нужны деньги — ей нужен только он.

Катя готова любыми способами добиться внимания Максима. Однако закаленный в боях с охотницами за знаменитостями актер так просто не сдастся...

В ролях

Екатерина Казанцева

Вячеслав Разбегаев

Денис Матросов

Екатерина Волкова

Режиссеры

Игорь Касилов

Денис Матросов

Продолжительность

130 минут

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