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Киноафиша Ты будешь мой!

Спектакль Ты будешь мой!

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О концерте/спектакле

Ты будешь мой! блистательная комедия в Краснодаре

Известный артист Максим Романов, переживший утрату жены, погружается в запой. В этот непростой период он случайно заливает свою соседку Катю. Готовый оплатить ремонт, он не подозревает, что Катя узнала в нем своего любимого актера. Теперь ей не нужны деньги — ей нужен только он.

Катя готова любыми способами добиться внимания Максима. Однако закаленный в боях с охотницами за знаменитостями актер так просто не сдастся...

В ролях

  • Екатерина Казанцева
  • Вячеслав Разбегаев
  • Денис Матросов
  • Екатерина Волкова

Режиссеры

  • Игорь Касилов
  • Денис Матросов

Продолжительность

130 минут

Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления.

Режиссер
Денис Матросов
Денис Матросов
В ролях
Екатерина Казанцева
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Денис Матросов
Денис Матросов
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 15 декабря
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
23 декабря в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
7 января в 13:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
16 декабря в 10:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
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