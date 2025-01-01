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Киноафиша Ты будешь мой!

Спектакль Ты будешь мой!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Блистательная комедия на сцене уфимского Дворца молодежи

В новом спектакле «Соседка» зрители станут свидетелями непростой истории, в центре которой находится известный артист Максим Романов. После трагической утраты жены, он погружается в бездну запойного существования, что приводит к неожиданной встрече с соседкой Катей.

Сюжет

Во время одной из своих алкогольных эксцессов Максим случайно заливает свою соседку, Катю. Готовый возместить ущерб, он даже не подозревает, что эта встреча изменит его жизнь. Катя, узнав в нем своего любимого актера, отказывается от денег. Ей нужен только он.

Неожиданные повороты

Катя решает, что сделает все возможное, чтобы привлечь внимание Максима. Однако закаленный в боях с охотницами за знаменитостями артист не собирается легко сдаваться. Их противостояние становится настоящей игрой разума и чувств.

Интересные факты

Спектакль «Соседка» исследует темы утраты, одиночества и любви, которые знакомы многим. Интересно, что в роли Максима выступает не только талантливый актер, но и человек, который пережил подобные чувства в своей жизни, что добавляет глубины его персонажу.

Приглашение к просмотру

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене! Спектакль обещает быть эмоционально насыщенным и заставит задуматься о настоящих ценностях в жизни. Билеты уже в продаже!

В ролях
Екатерина Казанцева
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Денис Матросов
Денис Матросов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 12 августа
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 1500 ₽

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