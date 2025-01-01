Спектакль Ты будешь мой

Комедия «Ты будешь мой» в Самаре

Зрителей ждет увлекательная комедия с элементами романтики и трогательной драмы. В центре сюжета — известный артист Максим Романов, который после потери жены погружается в мир запойного отдыха. Однако его жизнь принимает неожиданный поворот, когда он случайно заливает свою соседку Катю.

Необычная ситуация

Максим готов взять на себя расходы по ремонту, но Катя видит в нем не просто мужчину, а своего любимого актера. Деньги для нее не важны — ей нужен он сам. Она решает всеми способами привлечь его внимание, и это приводит к множеству забавных и курьезных ситуаций.

Сложный путь к сердцу

Однако закаленного в боях с охотницами за знаменитостями актера так просто не завоевать. Как сложатся их отношения? Сможет ли Катя добиться своего, или же Максим останется в своем запое?

Информация о спектакле

Спектакль обещает быть динамичным и насыщенным юмором. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления, поэтому следите за новостями на нашем сайте. Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную историю о любви, потерях и неожиданностях на сцене!