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Two of Us. Лиза Кабоева и Влад Окунев
Киноафиша Two of Us. Лиза Кабоева и Влад Окунев

Two of Us. Лиза Кабоева и Влад Окунев

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Дуэт Two of Us: Музыка, Которая Объединяет

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие с участием дуэта Two of Us, в состав которого входят талантливые музыканты Лиза Кабоева и Влад Окунев. Их программа охватывает широкий спектр джазовых стандартов и бразильской музыки.

История Дуэта

Дуэт Two of Us известен не только среди поклонников джаза, но и широкой аудиторией, благодаря своим незабываемым выступлениям, которые звучали от Заполярья до Каспия. В 2013 году они выпустили альбом «Just the Two of Us», в который вошли оригинальные аранжировки известных композиций.

Уникальное Звучание

Что делает выступления Лизы и Влада такими особенными? Это не просто вокал и гитара. В их арсенале – луп-станции и вокальные процессоры. Влад виртуозно «жонглирует» несколькими гитарами, а Лиза добавляет ритм с помощью ручной перкуссии. Такое разнообразие инструментов придает их музыке уникальную яркость и динамику.

Впечатления Слушателей

Каждое выступление дуэта оставляет глубокое впечатление и запоминается надолго. Музыка Two of Us способна тронуть сердца людей вне зависимости от их музыкальных предпочтений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 29 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
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