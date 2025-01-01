Меню
Twin Peaks Suite. Музыка Анджело Бадаламенти с оркестром
Киноафиша Twin Peaks Suite. Музыка Анджело Бадаламенти с оркестром

Twin Peaks Suite. Музыка Анджело Бадаламенти с оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт музыки из сериала TWIN PEAKS

Филармония «Триумф» готовится удивить зрителей уникальным концертом, в центре которого окажется музыка из культового сериала Дэвида Линча. Сюита, созданная на основе произведений Анджело Бадаламенти, обещает стать настоящим музыкальным событием. Как утверждают зрители, она так же гениальна, как и знаменитый кофе в Double R, который стал культовым местом в сериале.

Загадочная атмосфера TWIN PEAKS

На сцене выступит большой оркестр, который исполнит более часа любимых мелодий из сериала. Вокалисты добавят в концерт магии, а также антуража, который так характерен для работ Линча. Важным событием станет участие екатеринбургского композитора Антона Леонтьева и оперного режиссера Марии Рубиной, которые помогут создать уникальное звучание и атмосферу, ненавязчиво перенося зрителей в мир TWIN PEAKS.

Не упустите шанс стать частью спектакля

Концерт даст возможность поклонникам сериала не только насладиться музыкой, но и вновь ощутить атмосферу загадки и интриги, присущую TWIN PEAKS. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального путешествия!

Расписание

В других городах

Пермь, 24 ноября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 1500 ₽

